Пн, 6.01.2020
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Звезда сериала «Отель Элеон» примерил необычный образ

Кадр из сериала "Отель Элеон"

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в Instagram интересную фотографию. На ней он предстал в необычном образе. Усы, борода, мохнатые бакенбарды и смешное выражение лица — удивили многих пользователей Сети, пишут Аргументы.

Иди ко мне, я странный но добрый,

— написал в посте под фото Бикович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Милош пока не рассказал, для чего ему понадобилось так выглядеть, но некоторые фолловеры отметили, что звезде идет!

Милош Бикович получил известность в Сербии, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале «Монтевидео: Божественное видение». Также он имеет сербские кинематографические награды. В России же Бикович стал известен благодаря роли Павла в сериале "Отель Элеон" и Грише в фильме "Холоп".

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