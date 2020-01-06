Звезда сериала «Отель Элеон» примерил необычный образ

Милош пока не рассказал, для чего ему понадобилось так выглядеть, но некоторые фолловеры отметили, что звезде идет!

Милош Бикович получил известность в Сербии, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале «Монтевидео: Божественное видение». Также он имеет сербские кинематографические награды. В России же Бикович стал известен благодаря роли Павла в сериале "Отель Элеон" и Грише в фильме "Холоп".