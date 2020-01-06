Известный на весь мир певец напал на охранника на детском празднике

Помните прошлогодний скандал с солистом Rammstein, сломавшим челюсть поклоннику? На этот раз оскандалился известный британец. Певец Род Стюарт устроил драку на детском празднике. 74-летнего исполнителя и его сына арестовали во Флориде в канун Нового года.

В "умышленной агрессии" Рода Стюарта обвиняет охранник, пишет издание Mirror. Так, рок-музыкант пытался провести своего ребенка на частную вечеринку на курорте Палм-Бич. После отказа охранника пускать ребенка на праздник Стюарт вместе со своим старшим сыном устроили потасовку.

"Охранник Джесси Диксон "положил правую руку на грудь Шона и велел ему отступить и открыть проход, Шон оттолкнул его, и тогда Род Стюарт шагнул навстречу и нанес удар Диксону в область груди", – говорится в полицейском протоколе.

Род Стюарт и его сын Шон | Фото: instagram.com/sirrodstewart/