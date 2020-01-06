Пн, 6.01.2020
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Лопес, Энистон, Пэлтроу: лучшие наряды красной дорожки премии «Золотого глобуса»

Дженифер Лопес на "Золотом глобусе"

ФОТО: SCANPIX

Звезды весьма серьезно подготовились к церемонии награждения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая прошла в Лос-Анджелесе, пишет Пятый канал.

Церемония награждения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» прошла в Лос-Анджелесе. Для актеров, режиссеров и всех, кто связан с киноиндустрией, это мероприятие в престижности уступает, пожалуй, только «Оскару». Именно поэтому знаменитости выбрали лучшие наряды и продемонстрировали их на красной дорожке.

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