Лопес, Энистон, Пэлтроу: лучшие наряды красной дорожки премии «Золотого глобуса»

Церемония награждения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» прошла в Лос-Анджелесе. Для актеров, режиссеров и всех, кто связан с киноиндустрией, это мероприятие в престижности уступает, пожалуй, только «Оскару». Именно поэтому знаменитости выбрали лучшие наряды и продемонстрировали их на красной дорожке.