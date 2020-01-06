Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают звезды ледовых шоу

Правда, сначала компания не приносила доходы, а была убыточной. Илья даже продал машину, чтобы покрыть расходы. Позднее Авербуха и его команду позвали помогать в работе над проектами «Звезды на льду» и «Ледниковый период» на ТВ.

«Я стою у истоков этого бизнеса в России. Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад. Сначала были просто показательные выступления. И мечтать о том, что это приобретет такие масштабы, было достаточно смело. Очень повезло, что в определенный момент тур совпал с телевизионным проектом. Безумная популярность первых двух сезонов показала, что мы, в принципе, делаем все правильно», — говорит Авербух.

Фигурист утверждает, что за выход на лед каждый из участников ледового представления получает неплохие деньги. «Мы давно работаем в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тыс. рублей за один выход (до 2 850 евро)», — отметил Авербух.

У него сейчас немало конкурентов на рынке. Одними из самых серьезных считаются Евгений Плющенко и Татьяна Навка, которые гастролируют со своими шоу по городам.

Известно, что выручка Авербуха составляет примерно 250 миллионов (3 571 428 евро) в год, чистая прибыль — около 29 (414 285 евро). Плющенко несколько лет работал в убыток, Татьяна Навка — тоже. По данным госконтракта, за семь представлений в начале 2018 года подотчетный Минкульту Росконцерт перечислил за «Руслана и Людмилу» порядка 6 миллионов рублей (85 714 евро). Учитывая размах «Спящей красавицы» с участием Алины Загитовой, компания Навки вполне может рассчитывать на выход на самоокупаемость.