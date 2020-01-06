Назван размер опасного куска колбасы

Врачи заявили, что если съесть немного, то продукт может быть даже полезен. При активном образе жизни колбаса станет источником энергии, считает главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Он также рассказал, что два тоненьких кусочка очень вкусной сырокопченой колбасы съесть можно, а вот кусок весом 100 граммов — нельзя.

Специалист утверждает, что надо учитывать свой рацион в целом и физическую активность. По его мнению, тот, кто считает каждую калорию, — больной человек, опасный для семьи и общества. Тутельян посоветовал делать так: если сегодня человек переел, устроить завтра разгрузочный день.