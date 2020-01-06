Тайный любовник Агузаровой рассказал о жизни с певицей

Ник Полторанин, актер и музыкальный продюсер, живущий в США, рассказал о своей жизни с Жанной Агузаровой. По его словам, в молодости 57-летняя скандально известная певица встречалась с ним, сохраняя отношения в тайне.
«Нас свела Алма-Ата в 1988 году. Познакомились мы на рок-фестивале, куда я приехал, будучи директором группы «А-Студио» в ее первоначальном составе. Кроме Жанны Агузаровой там собрался весь блеск столичной эстрады. И где-то за кулисами мы пересеклись с музыкантами «Браво»», — рассказал Полторанин «Комсомольской правде».
После того как между молодыми людьми начался роман, Полторанин перестал сниматься и занялся делами певицы, убедив ее бросить «Браво» и, воспользовавшись сумасшедшим успехом в СССР, попробовать построить карьеру в США.
Но карьеры в Америке не сложилась, большую часть времени Агузарова пела в ресторанах и работала диджеем. После чего решила вернуться на родину. В итоге роману пришел конец.
«Ее манили концертные залы, а меня — американское гражданство. Все кончилось прозаично. Я не мог больше отказываться от своей жизни ради Жанны!», - заявил бывший продюсер, пишет Topnews.
«И хоть бы одно интервью с тех пор дала человеческим языком, все хранит наши отношения в тайне. Я знал Жанну иной. И со мной у Агузаровой была настоящая жизнь», - подытожил откровения Полторанин.