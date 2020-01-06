Тайный любовник Агузаровой рассказал о жизни с певицей

«Нас свела Алма-Ата в 1988 году. Познакомились мы на рок-фестивале, куда я приехал, будучи директором группы «А-Студио» в ее первоначальном составе. Кроме Жанны Агузаровой там собрался весь блеск столичной эстрады. И где-то за кулисами мы пересеклись с музыкантами «Браво»», — рассказал Полторанин «Комсомольской правде».

После того как между молодыми людьми начался роман, Полторанин перестал сниматься и занялся делами певицы, убедив ее бросить «Браво» и, воспользовавшись сумасшедшим успехом в СССР, попробовать построить карьеру в США.

«Она была настолько обласкана славой в Союзе, что сомневаться не приходилось: на Западе Жанна Агузарова прозвучит из всех радиоприемников уже через месяц», — вспоминает экс-любовник.

Но карьеры в Америке не сложилась, большую часть времени Агузарова пела в ресторанах и работала диджеем. После чего решила вернуться на родину. В итоге роману пришел конец.

«Ее манили концертные залы, а меня — американское гражданство. Все кончилось прозаично. Я не мог больше отказываться от своей жизни ради Жанны!», - заявил бывший продюсер, пишет Topnews.