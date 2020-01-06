С кем Киркоров улетел на Мальдивы?

По данным Telegram-канала «Только никому» компанию поп-королю российской эстрады составил фитнес-тренер Евгений Валягин, с которым якобы видели Киркорова накануне в самолете, отправляющимся на райские острова.

Как утверждают авторы канала, именно обнаженные фотографии Валягина интернет-пользователи разглядели в смартфоне Киркорова в декабре прошлого года на совместном видео с Егором Кридом, когда Филипп случайно «засветил» неприличную заставку на своем телефоне перед камерой. Несмотря на то что Крид вскоре вырезал этот эпизод из своего блога, скандальные кадры успели разойтись по Сети.

«Помните заставку на телефоне Филиппа Киркорова с обнаженным качком? #нампишут, кто это может быть. По слухам, 1 января друзей видели вдвоем в первом классе «Эмирейтс» из Москвы через Дубай на Мальдивы», - цитирует канал свой источник.

В сети уже появились кадры, на которых Киркоров и Валягин идут вместе на фоне гидросамолетов.

По некоторой информации Валягин является не только личным фитнес-тренером Филиппа Бедросовича, их связывает давняя дружба.