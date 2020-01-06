Волочкова наконец-то показала лицо своего мужчины

И вот на отдыхе в Таиланде Анастасия Волочкова все же допустила неосторожность, опубликовав затемненное фото с любимым, где лицо мужчины невозможно было разглядеть. Любопытные поклонники балерины пошли на хитрость - осветили снимок и наконец -то увидели, как выглядит бойфренд Анастасии Волочковой.

Избранник балерины ниже ее ростом, одет в пляжные голубые шорты, футболку и кепку.

Напомним: в своих мемуарах «Плата за успех» Анастасия Волочкова рассказала о своих чувствах к таинственному возлюбленному, пишет msn.com.

- Мои отношения, которые сложились с мистером М, - это мощнейший взрыв эмоций и в то же время потрясающая гармония, какой у меня никогда и ни с кем не было, - пишет балерина. - Так прекрасный цветок спокойно может жить у подножья вулкана. Нам никогда не бывает скучно вдвоем, и хотя у каждого из нас есть свои дела: у меня репетиции, встречи,съемки, у него - бизнес, деловые переговоры с партнерами, встречи. Мы всегда спешим как можно скорее оказаться рядом друг с другом. Я очень дорожу этими отношениями. Они прошли мощнейший путь противодействий и испытаний. И несмотря на все преграды, из девяти месяцев, прожитых вместе мы лишь всего 14 дней ( в общей сложности) не просыпались вдвоем. По причине моих гастролей.

В соцсетях гадают: какой он, самый дорогой моему сердцу мужчина. И пусть продолжают гадать. Он поражает меня своим умом и проницательностью, духовной силой и умением защищать. Способностью вовремя и деликатно дать правильный совет, своей добротой и открытостью. И хотя мы оба вспыльчивые, а он еще и ужасный ревнивец, мы даже ссоримся с нежностью и уважением друг к другу.

Волочкова с любимым мужчиной ФОТО: Instagram