Пн, 6.01.2020
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Равшана Куркова проводит праздники с новым избранником

Равшана Куркова

ФОТО: Pressifoto

Равшана Куркова не любит рассказывать об отношениях с мужчинами. 39-летняя актриса сейчас встречается с бизнесменом, с которым впервые поехала на совместный отдых. Пока звезда не публикует совместные снимки, в отличие от бойфренда: он показал трогательный кадр с любимой, пишет «Стархит».

Новогодние каникулы большинство звезд проводят в жарких странах, где не только греются на солнце, но и занимаются спортом и плавают в теплой воде. Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна. Об отношениях пары заговорили в середине осени прошлого года, когда их заметили на светских тусовках и на прогулках в центре Москвы.

Пока Куркова не публиковала снимки с возлюбленным с райского острова, а вот Сергей показал нежное фото с возлюбленной.

«Полет нормальный», — написал бизнесмен.
Поклонники говорят о том, что актриса выглядит счастливой и довольной рядом с Амаряном. «Такая приятная пара», «Мне нравится, как вы смотритесь», «Счастья вам», — пишут подписчики в социальных сетях. В окружении пары говорят о том, что Равшана не торопит события с новой любовью, и пока разговоров о свадьбе не идет.

Равшана Куркова с избранником

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