Равшана Куркова проводит праздники с новым избранником

Новогодние каникулы большинство звезд проводят в жарких странах, где не только греются на солнце, но и занимаются спортом и плавают в теплой воде. Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна. Об отношениях пары заговорили в середине осени прошлого года, когда их заметили на светских тусовках и на прогулках в центре Москвы.