Равшана Куркова проводит праздники с новым избранником

Равшана Куркова не любит рассказывать об отношениях с мужчинами. 39-летняя актриса сейчас встречается с бизнесменом, с которым впервые поехала на совместный отдых. Пока звезда не публикует совместные снимки, в отличие от бойфренда: он показал трогательный кадр с любимой, пишет «Стархит».
Новогодние каникулы большинство звезд проводят в жарких странах, где не только греются на солнце, но и занимаются спортом и плавают в теплой воде. Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна. Об отношениях пары заговорили в середине осени прошлого года, когда их заметили на светских тусовках и на прогулках в центре Москвы.
Пока Куркова не публиковала снимки с возлюбленным с райского острова, а вот Сергей показал нежное фото с возлюбленной.
Равшана Куркова с избранником