Кристина Асмус взбудоражила Сеть постельным фото

В результате после выписки из больницы ей приходится соблюдать постельный режим, о чем она сообщила подписчикам. В доказательство своих слов, что соблюдает все рекомендации врачей на дому, актриса опубликовала снимок из своей спальни. На удивление многих поклонников Кристина одета в обычную пижаму, в отличии от уже привычных для обывателя пеньюаров с кружевами.