Кристина Асмус взбудоражила Сеть постельным фото

Незадолго до новогодних праздников актриса Кристина Асмус была госпитализирована в больницу с острой инфекцией. При этом она до последнего с высокой температурой продолжала работать « в адовом графике»: съемки, спектакли, предпоказы и прочее, сообщает Topnews.
В результате после выписки из больницы ей приходится соблюдать постельный режим, о чем она сообщила подписчикам. В доказательство своих слов, что соблюдает все рекомендации врачей на дому, актриса опубликовала снимок из своей спальни. На удивление многих поклонников Кристина одета в обычную пижаму, в отличии от уже привычных для обывателя пеньюаров с кружевами.
Большинство подписчиков продолжили писать посты с пожеланием здоровья.