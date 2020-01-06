Рождество и Сочельник в январе 2020 года: народные традиции и приметы

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как нужно провести Сочельник и Рождество в 2020 году, чтобы в жизни было место лишь позитивным переменам. Оба дня верующие будут соблюдать не только предписания церкви, но и следовать заветам предков.

Традиции Сочельника в прошлом и в наши дни

6 января, в понедельник, верующие отмечают рождественский Сочельник. Этот день начинается со служб в церквях и храмах, куда устремляются верующие, чтобы вознести молитвы.

Накануне Рождества принято колядовать, наряжаясь в костюмы и с веселыми песнями проходя по соседям, чтобы те угостили колядующих чем-то вкусным.

Еще одной традицией Сочельника является гадание. В 2020 году каждый сможет узнать свою судьбу, если возьмет на заметку правдивые гадания, которые используют с давних пор. Самыми распространенными в Сочельник были и остаются гадания на семейную жизнь и женихов.

В канун Рождества традиционно отдыхают и не работают. В это время нельзя ссориться и браниться. В Сочельник, который пройдет 6 числа, важно искренне попросить прощения у знакомых и родных, а также не таить зла ни на кого и простить всех, кто придет с раскаянием.

Самой главной традицией, которую соблюдают верующие в день Сочельника, является запрет на прием пищи до появления первой звезды. Эта традиция связана с сюжетом о Вифлеемской звезде, которая указала путь волхвам к месту рождения Иисуса.

Рождественские традиции

После службы в церкви верующие отправляются в гости к друзьям и родственникам, чтобы вместе отпраздновать Рождество Христово. В этот день готовят традиционные блюда — сочиво или кутью, — которыми угощают всех пришедших в гости.

Церковь не одобряет гаданий, поэтому верующим советуют отказаться от таких ритуалов. Также на Рождество не нужно затевать генеральную уборку или ремонт. В праздничный день время стоит посвятить укреплению семейных уз и молитвам, славящим Господа, Богородицу и святых.

На Рождество и в наше время продолжают колядовать, и в 2020 году можно всей семьей продолжить традицию предков, нарядиться и наведаться с колядками в гости к близким и друзьям.

По традиции, на Рождество украшают рождественские деревья. Однако в наши дни в январе у многих уже стоят елки, поэтому на их вершины вешают на Рождество звезды в память о Вифлеемской звезде. Под елку традиционно кладут подарки, чтобы дети получили их утром 8 января.

Еще одной важной традицией Рождества является помощь ближним. В этот день принято бескорыстно помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Приметы на Сочельник и Рождество