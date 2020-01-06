Рождество и Сочельник в январе 2020 года: народные традиции и приметы

От предков нам досталось в наследство множество примет и традиций, благодаря которым и в современном мире легко достичь успехов, обойдя неприятности стороной.
Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как нужно провести Сочельник и Рождество в 2020 году, чтобы в жизни было место лишь позитивным переменам. Оба дня верующие будут соблюдать не только предписания церкви, но и следовать заветам предков.
Традиции Сочельника в прошлом и в наши дни
6 января, в понедельник, верующие отмечают рождественский Сочельник. Этот день начинается со служб в церквях и храмах, куда устремляются верующие, чтобы вознести молитвы.
Накануне Рождества принято колядовать, наряжаясь в костюмы и с веселыми песнями проходя по соседям, чтобы те угостили колядующих чем-то вкусным.
Еще одной традицией Сочельника является гадание. В 2020 году каждый сможет узнать свою судьбу, если возьмет на заметку правдивые гадания, которые используют с давних пор. Самыми распространенными в Сочельник были и остаются гадания на семейную жизнь и женихов.
Самой главной традицией, которую соблюдают верующие в день Сочельника, является запрет на прием пищи до появления первой звезды. Эта традиция связана с сюжетом о Вифлеемской звезде, которая указала путь волхвам к месту рождения Иисуса.
Рождественские традиции
После службы в церкви верующие отправляются в гости к друзьям и родственникам, чтобы вместе отпраздновать Рождество Христово. В этот день готовят традиционные блюда — сочиво или кутью, — которыми угощают всех пришедших в гости.
Церковь не одобряет гаданий, поэтому верующим советуют отказаться от таких ритуалов. Также на Рождество не нужно затевать генеральную уборку или ремонт. В праздничный день время стоит посвятить укреплению семейных уз и молитвам, славящим Господа, Богородицу и святых.
На Рождество и в наше время продолжают колядовать, и в 2020 году можно всей семьей продолжить традицию предков, нарядиться и наведаться с колядками в гости к близким и друзьям.
Еще одной важной традицией Рождества является помощь ближним. В этот день принято бескорыстно помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Приметы на Сочельник и Рождество
- 6 января громкий лай собак сулит финансовое благополучие на весь год.
- В праздничную ночь с 6 на 7 число нельзя спать. По примете, именно в это время с Небес спускается благодать, и это чудесное событие нельзя проспать, чтобы не остаться без покровительства небес.
- Накануне Рождества не принято ходить на рыбалку и охоту, чтобы не навлечь бед на себя и своих близких.
- Чихнувшей девушке в день Сочельника за праздничным столом в скором времени предстояло познакомиться с женихом, а если чихнул парень, ему скоро предстоит жениться.
- В Сочельник разгуливает нечисть, поэтому без нужды из дома выходить не стоит. От нечистой силы в прежние времена защищались оберегами, а также надевали одежду наизнанку.
- Сильный снегопад 7 числа указывает на то, что весна в 2020 году придет рано, а если в этот день морозно и ветрено, то зима будет долгой.
- Примета гласит, что счастлив в новом году будет тот, у кого на столе в Рождество стоят 12 постных блюд по количеству месяцев в году.
- Яркие звезды на небе в Рождество указывают на обильный урожай лесных даров — ягод, орехов и грибов — в грядущем году. Также обилие звезд сулило нашим предкам хороший приплод от скотины.