«Не приостанавливайте свою жизнь в ожидании любви»: Сильвия Ильвес разместила вдохновляющий пост

Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в составе коллектива Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении» в 2009 году, призвала женщин не дожидаться любви.
К сегодняшней фотографии в Instagram Сильвия решила написать короткий, но очень чувственный пост.
Single isn't a satus. But it's a word that describes a person who is strong enough to live and enjoy life without depending on others. Hope for love, pray for love, wish for love, the dream for love... but DON'T PUT YOUR LIFE ON HOLD WAITING FOR LOVE. 🤙 ... And choosing to be single is not selfish, it's just smarter to be alone than with the wrong person. 👊
Одинокий - не статус. Это слово описывает человека, который достаточно силен, чтобы жить и наслаждаться жизнью наедине с собой. Надежда на любовь, молитва о любви, желание любви, мечта о любви...но не приостанавливайте свою жизнь в ожидании любви...И выбор быть одиноким не эгоистичен, просто разумнее быть одному, чем не с тем человеком.
— подписала Сильвия фотографию.
Похоже, что Сильвия таким образом высказала своим подписчикам свою позицию относительно ее любовной жизни. Что вы думаете на этот счет?
Напомним, что в июне 2019 года она рассталась с отцом своего четвертого малыша, а уже в ноябре стало известно о ее отношениях с гитаристом Паулем Нейцовым, которые, правда, продлились недолго.