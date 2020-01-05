Вс, 5.01.2020
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«Не приостанавливайте свою жизнь в ожидании любви»: Сильвия Ильвес разместила вдохновляющий пост

Сильвия Ильвес.

ФОТО: Teet Malsroos

Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в составе коллектива Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении» в 2009 году, призвала женщин не дожидаться любви.

К сегодняшней фотографии в Instagram Сильвия решила написать короткий, но очень чувственный пост. 

Одинокий - не статус. Это слово описывает человека, который достаточно силен, чтобы жить и наслаждаться жизнью наедине с собой. Надежда на любовь, молитва о любви, желание любви, мечта о любви...но не приостанавливайте свою жизнь в ожидании любви...И выбор быть одиноким не эгоистичен, просто разумнее быть одному, чем не с тем человеком.

— подписала Сильвия фотографию.

Похоже, что Сильвия таким образом высказала своим подписчикам свою позицию относительно ее любовной жизни. Что вы думаете на этот счет?

Напомним, что в июне 2019 года она рассталась с отцом своего четвертого малыша, а уже в ноябре стало известно о ее отношениях с гитаристом Паулем Нейцовым, которые, правда, продлились недолго.

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