«Не приостанавливайте свою жизнь в ожидании любви»: Сильвия Ильвес разместила вдохновляющий пост

Одинокий - не статус. Это слово описывает человека, который достаточно силен, чтобы жить и наслаждаться жизнью наедине с собой. Надежда на любовь, молитва о любви, желание любви, мечта о любви...но не приостанавливайте свою жизнь в ожидании любви...И выбор быть одиноким не эгоистичен, просто разумнее быть одному, чем не с тем человеком.