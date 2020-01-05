Рождество Христово: самые правдивые гадания

Рождество Христово 2020: подготовка к гаданиям

Готовясь к святочным гаданиям, продумайте тщательно, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы. Запишите их в нескольких (альтернативных) формулировках. Задавая вопросы по-разному в разных гаданиях, вы сможете получить максимально точные и объективные ответы.

Рождество: гадание на замужество на пуговицах

На Рождество нужно собрать коллекцию гадательных пуговиц, состоящую из десяти штук: белая, розовая, красная, черная, желтая, синяя, коричневая, голубая и перламутровая, а также приобрести пуговичку большего размера, чем остальные девять, сходную с вашими внешними данными, например, брюнеткам – черную, блондинкам – белую, рыжеволосым – рыжую и т.п., можно ориентироваться и на цвет глаз. Их помыть под проточной водой, затем положить сушиться на подоконник в своей спальне. На ночь класть под подушку. И так повторять три дня подряд. За этот срок они сроднятся с вами и будут говорить только правду.

При желании узнать, когда выйдешь замуж, нужно положить лист белой бумаги и нарисовать круг, внутрь положить свою пуговичку, потом взять девять пуговичек и подкинуть над своей. В зависимости от того, какая ближе всего ляжет к ней, вы получите ответ. Обратите внимание и на тот факт, что пуговички могут упасть на одном расстоянии от главной, в приоритете либо левая, либо верхняя.

Белая – скорый брак.

Розовая – вы будете жить в гражданском браке.

Красная – в течение года.

Чёрная – далекий брак.

Жёлтая – все будет зависеть от вас.

Синяя – все будет зависеть от него.

Коричневая – замуж выйдете нескоро.

Голубая – уже летом у вас появится возможность вступить в брак.

Перламутровая – через год.

Рождество: гадание на замужество на нитке

Эти нитки нужно подготовить заранее. Приобрести семь ниток таких цветов – красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая; заплести из них косу и попросить замужнюю подружку о помощи – пусть вытянет любую нить. Ее цвет сообщит о ваших отношениях в браке.

Красная – вы будете любить друг друга без памяти.

Оранжевая – ваши отношения будут страстными и пылкими.

Жёлтая – вы для него как солнышко, которое греет, а вы с удовольствием обогреваете свою вторую половинку.

Зелёная – ваши отношения спокойные и уравновешенные.

Голубая – в вашем браке вы легкая и воздушная, супруг же будет постоянно вас спускать на землю. Синяя – вы как море, которое либо волнуется, либо сбивает с пути, либо тихое, а супруг как корабль, который стойко переносит все погодные условия и «сюрпризы».

Фиолетовая – правильные отношения, о которых только книги писать: он – добытчик, она – прекрасная домохозяйка, идиллия и порядок.

Рождество: гадание на суженого