Известный певец напал на охранника на детском празднике

В «умышленной агрессии» Рода Стюарта обвиняет охранник. Так, рок-музыкант пытался провести своего ребенка на частную вечеринку на курорте Палм-Бич. После отказа охранника пускать ребенка на праздник Стюарт вместе со своим старшим сыном устроили потасовку.

Охранник Джесси Диксон положил правую руку на грудь Шона и велел ему отступить и открыть проход, Шон оттолкнул его, и тогда Род Стюарт шагнул навстречу и нанес удар Диксону в область груди,

После свидетельствований очевидцев – сотрудников отеля, где проходил утренник, а также после просмотра записи с камеры видеонаблюдения на Рода Стюарта и его окружение был составлен административный протокол. Уже пятого февраля нарушители должны предстать перед судом.