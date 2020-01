«Золотой глобус в цифрах»: сколько весит статуэтка, сколько бокалов выпьют гости и другие факты

61 год был Хелен Миррен , когда она установила тот же рекорд: в 2007 году сразу три номинации актрисе принесли проекты «Королева» (The Queen), «Елизавета I» и «Главный подозреваемый 7» (Prime Suspect: The Final Act). Миррен достались на той церемонии две статуэтки.

71 год составляет разница между самым юным и самым пожилым победителем «Золотого глобуса». Актрисе Джессике Тэнди было 80, когда она получила награду за роль в фильме «Шофер мисс Дэйзи» (Driving Miss Daisy). Самым молодым обладателем статуэтки стал девятилетний Рик Шродер, сыгравший в ленте «Чемпион» (The Champ) (сейчас актеру уже 49).

30 номинаций на «Золотой глобус» у сериала «Уилл и Грейс» (Will & Grace). И ни одной победы!

В 5 главных номинациях за всю историю церемонии побеждал только один фильм — «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest) Милоша Формана. В 1976 году картина победила в категориях «Лучший фильм» (драма), «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» (драма) и «Лучшая женская роль» (драма). Статуэтки за актерские работы получили Джек Николсон и Луиза Флетчер.