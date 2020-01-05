«Золотой глобус в цифрах»: сколько весит статуэтка, сколько бокалов выпьют гости и другие факты

25 — количество номинаций, в которых награждаются победители. Это 14 категорий в области кино и 11 в области телевидения.

6 000 гостей в среднем ежегодно посещают церемонию. При этом только около 1 300 человек непосредственно участвуют в мероприятии и торжественном ужине — это кинозвезды и важные гости из числа голливудской элиты. Остальные присутствуют в роли наблюдателей и веселятся на вечеринке. Значительную часть публики составляют сотрудники кинокомпаний, ассистенты звезд и журналисты.

В 5-й раз ведущим церемонии станет Рики Джервейс, это пока рекорд среди ведущих события. Комик знаменит своими колкими шутками, на которые иногда обижаются звезды. Тем не менее организаторы решили, что это может подогреть интерес к церемонии, и снова позвали Джервейса в качестве ведущего вечера. Рики говорит, что в последний раз проведет «Золотой глобус».

Рики Джервейс проводит 73-ю премию «Золотой глобус». ФОТО: HANDOUT/REUTERS

7 минут 22 секунды — средняя продолжительность монологов Джервейса на прошлых церемониях.

2 700 квадратных метров красного коврового покрытия требуется для красной дорожки и оформления входа в отель.

Примерно 850 сотрудников отеля Beverly Hilton, где «Золотой глобус» проводится с начала 1960-х годов, задействованы в организации мероприятия. Обычно в это количество входят не менее десятка поваров, полсотни барменов, более 100 работников кухни и более 200 официантов.

Примерно 9 000 бокалов шампанского Moet & Chandon обычно выпивают в ходе вечера. По подсчетам журналистов, на то, чтобы напоить гостей игристым напитком, уходит около 85 тысяч долларов.

Более 10 тысяч тарелок понадобится для церемонии и последующих вечеринок.

Примерно 15 тысяч растений пару лет назад доставили в Лос-Анджелес из Голландии и ЮАР, чтобы декорировать место проведения церемонии.

Леди Гага. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

630 долларов — примерная стоимость подарочного набора для номинанток в последние годы. Мужчинам-номинантам обычно дарят чуть более дешевый подарок (в 2018 году — 590 долларов). Набор по большей части состоит из косметики и парфюмерии.

29 сантиметров — высота золотой статуэтки. «Глобус» довольно тяжелый: награда весит около 3,5 килограмма. Несколько раз статуэтке устраивали редизайн: последний раз внешний вид награды изменился в прошлом году — она стала выглядеть внушительнее, чем раньше. До церемонии 2019 года «глобусы» были на два сантиметра ниже и на целый килограмм легче.

800 долларов — стоимость изготовления каждой статуэтки. Награды покрыты 24-каратным золотом. Начиная с прошлого года «глобусы» отливают из латуни, цинка и бронзы. Ранее статуэтки изготавливали из цинка, покрытого золотом, а подставку делали из мрамора.

Около 90 человек, входящих в Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, решают судьбу номинантов. Это журналисты и фотокорреспонденты из 55 стран мира.

Барбра Стрейзанд. ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures/GP/MPI/Capital Pictures

32 раза на «Золотой глобус» была номинирована Мерил Стрип, и этот рекорд по сей день не удалось побить ни одной знаменитости. Побеждала Стрип восемь раз.

11 статуэток, включая специальные награды за вклад в киноиндустрию, у Барбры Стрейзанд, и этот факт делает ее рекордсменом среди обладателей «Золотого глобуса».