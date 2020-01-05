«Золотой глобус в цифрах»: сколько весит статуэтка, сколько бокалов выпьют гости и другие факты

5 января официально стартует сезон кинонаград в 2020 году: его началом считается церемония вручения «Золотого глобуса». В этом году статуэтки раздадут в 77-й раз. Мероприятие, как обычно, пройдет в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, пишет Spletnik.
25 — количество номинаций, в которых награждаются победители. Это 14 категорий в области кино и 11 в области телевидения.
6 000 гостей в среднем ежегодно посещают церемонию. При этом только около 1 300 человек непосредственно участвуют в мероприятии и торжественном ужине — это кинозвезды и важные гости из числа голливудской элиты. Остальные присутствуют в роли наблюдателей и веселятся на вечеринке. Значительную часть публики составляют сотрудники кинокомпаний, ассистенты звезд и журналисты.
В 5-й раз ведущим церемонии станет Рики Джервейс, это пока рекорд среди ведущих события. Комик знаменит своими колкими шутками, на которые иногда обижаются звезды. Тем не менее организаторы решили, что это может подогреть интерес к церемонии, и снова позвали Джервейса в качестве ведущего вечера. Рики говорит, что в последний раз проведет «Золотой глобус».
7 минут 22 секунды — средняя продолжительность монологов Джервейса на прошлых церемониях.
2 700 квадратных метров красного коврового покрытия требуется для красной дорожки и оформления входа в отель.
Примерно 850 сотрудников отеля Beverly Hilton, где «Золотой глобус» проводится с начала 1960-х годов, задействованы в организации мероприятия. Обычно в это количество входят не менее десятка поваров, полсотни барменов, более 100 работников кухни и более 200 официантов.
Примерно 9 000 бокалов шампанского Moet & Chandon обычно выпивают в ходе вечера. По подсчетам журналистов, на то, чтобы напоить гостей игристым напитком, уходит около 85 тысяч долларов.
Более 10 тысяч тарелок понадобится для церемонии и последующих вечеринок.
Примерно 15 тысяч растений пару лет назад доставили в Лос-Анджелес из Голландии и ЮАР, чтобы декорировать место проведения церемонии.
630 долларов — примерная стоимость подарочного набора для номинанток в последние годы. Мужчинам-номинантам обычно дарят чуть более дешевый подарок (в 2018 году — 590 долларов). Набор по большей части состоит из косметики и парфюмерии.
29 сантиметров — высота золотой статуэтки. «Глобус» довольно тяжелый: награда весит около 3,5 килограмма. Несколько раз статуэтке устраивали редизайн: последний раз внешний вид награды изменился в прошлом году — она стала выглядеть внушительнее, чем раньше. До церемонии 2019 года «глобусы» были на два сантиметра ниже и на целый килограмм легче.
800 долларов — стоимость изготовления каждой статуэтки. Награды покрыты 24-каратным золотом. Начиная с прошлого года «глобусы» отливают из латуни, цинка и бронзы. Ранее статуэтки изготавливали из цинка, покрытого золотом, а подставку делали из мрамора.
Около 90 человек, входящих в Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, решают судьбу номинантов. Это журналисты и фотокорреспонденты из 55 стран мира.
32 раза на «Золотой глобус» была номинирована Мерил Стрип, и этот рекорд по сей день не удалось побить ни одной знаменитости. Побеждала Стрип восемь раз.
11 статуэток, включая специальные награды за вклад в киноиндустрию, у Барбры Стрейзанд, и этот факт делает ее рекордсменом среди обладателей «Золотого глобуса».
37 лет было Джейми Фоксу, когда он стал первым в истории «Золотого глобуса» человеком, номинированным в трех категориях одновременно. Речь идет о церемонии 2005 года, где актер претендовал на награды за свои роли в фильмах «Рэй» (Ray), «Соучастник» (Collateral) и «Искупление» (Redemption: The Stan Tookie Williams Story). Он был признан лучшим актером комедии или мюзикла (за фильм «Рэй»).
61 год был Хелен Миррен, когда она установила тот же рекорд: в 2007 году сразу три номинации актрисе принесли проекты «Королева» (The Queen), «Елизавета I» и «Главный подозреваемый 7» (Prime Suspect: The Final Act). Миррен достались на той церемонии две статуэтки.
71 год составляет разница между самым юным и самым пожилым победителем «Золотого глобуса». Актрисе Джессике Тэнди было 80, когда она получила награду за роль в фильме «Шофер мисс Дэйзи» (Driving Miss Daisy). Самым молодым обладателем статуэтки стал девятилетний Рик Шродер, сыгравший в ленте «Чемпион» (The Champ) (сейчас актеру уже 49).
7 наград досталось в 2017 году ленте «Ла-Ла Ленд» (La La Land): больше пока не собрал ни один фильм.
30 номинаций на «Золотой глобус» у сериала «Уилл и Грейс» (Will & Grace). И ни одной победы!
2 актрисы в разные годы чуть было не пропустили собственное награждение, потому что вышли в этот момент в туалет. В 2001 году в такой ситуации (в лучших традициях Бриджет Джонс, кстати) оказалась Рене Зеллвегер, получавшая статуэтку за роль в фильме «Сестричка Бетти» (Nurse Betty). Тремя годами ранее точно такой же конфуз случился с актрисой Кристин Лати.
12 лет назад в списке номинаций «Золотого глобуса» появилась категория «Лучший мультфильм». До этого церемония игнорировала анимационные проекты.
17 проектов Netflix в этом году претендуют на награду — весьма впечатляющая цифра.
В 5 главных номинациях за всю историю церемонии побеждал только один фильм — «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest) Милоша Формана. В 1976 году картина победила в категориях «Лучший фильм» (драма), «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» (драма) и «Лучшая женская роль» (драма). Статуэтки за актерские работы получили Джек Николсон и Луиза Флетчер.
46 лет назад звезда фильма «Крестный отец» (The Godfather) Марлон Брандо отказался от своего «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль. Как пояснил актер, он сделал это в знак протеста против «империалистической и расистской политики США». По той же причине он отказался тогда от «Оскара».