Вс, 5.01.2020
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Королева Елизавета II показала фото с тремя наследниками

Ее Величество королева Елизавета II

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/PA Wire/PA Images

Королевская семья выпустила фото в честь нового десятилетия. На снимке запечатлена королева Елизавета II с тремя престолонаследниками – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

Кенсингтонский дворец опубликовал в Instagram кадр с официальной фотосессии наследников британской короны, в котором Елизавета II позирует с сыном, внуком и правнуком.

С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года,

– говорится в описании.

К слову, это фото было сделано еще до католического рождества, в день, когда королевская семья готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона «Вместе в Рождество», передает Сегодня.

Примечательно, что сын принца Уильяма теперь одет в брюки, ведь традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой ровно до шестилетнего возраста. Принцу Джорджу исполнилось шесть лет минувшим летом.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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