«Ангел» Victoria's Secret призналась в алкогольной зависимости

31-летняя Эльза Хоск построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Она снимается у топовых фотографов, рекламирует самые модные бренды и является одной из «ангелов» Victoria's Secret. Но еще несколько лет назад Эльза была безработной и страдала от зависимости.