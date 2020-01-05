Вс, 5.01.2020
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«Ангел» Victoria's Secret призналась в алкогольной зависимости

Модель Эльза Хоск.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Шведская модель, «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск призналась в алкогольной зависимости. В своем Instagram звезда рассказала, как изменилась ее жизнь за последние десять лет, и показала лучшие работы для модных изданий, сообщает Сегодня.

31-летняя Эльза Хоск построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Она снимается у топовых фотографов, рекламирует самые модные бренды и является одной из «ангелов» Victoria's Secret. Но еще несколько лет назад Эльза была безработной и страдала от зависимости.

Об этом модель рассказала на странице в Instagram, опубликовав коллаж обложек из личного портфолио.

Публикацию можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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