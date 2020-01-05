Вс, 5.01.2020
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«На свою рожу посмотрите»: Волочкова резко ответила подписчикам, недовольным ее шпагатами

Анастасия Волочкова с новой прической

ФОТО: Instagram

Ранее артистка записала и опубликовала в социальной сети целый семиминутный монолог, который был адресован комментаторам в ее Instagram.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удостоила своим вниманием хейтеров в Instagram. Под фотографией, демонстрирующей растяжку артистки, на вопрос о том, не устала ли она поднимать ноги, балерина высказалась резко и твердо, передает Life.

Ответ Анастасии Волочковой на комментарий.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тетка, 

— написала Волочкова в ответ на необоснованную критику.

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