«На свою рожу посмотрите»: Волочкова резко ответила подписчикам, недовольным ее шпагатами

Ранее артистка записала и опубликовала в социальной сети целый семиминутный монолог, который был адресован комментаторам в ее Instagram.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удостоила своим вниманием хейтеров в Instagram. Под фотографией, демонстрирующей растяжку артистки, на вопрос о том, не устала ли она поднимать ноги, балерина высказалась резко и твердо, передает Life.
Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тетка,
— написала Волочкова в ответ на необоснованную критику.