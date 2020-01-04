«Время неумолимо»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина изменились до неузнаваемости

На новогодние праздники Алла Пугачева и Максим Галкин собрали у себя дома множество друзей. За праздничным столом их дети поздравили родителей стихами. Однако внимание поклонников привлек видеоролик, который комик опубликовал в первые дни 2020 года.

Юморист продемонстрировал публике запись пятилетней давности, где Лиза и Гарри Галкины запечатлены еще совсем малышами. Тогда они даже не умели разговаривать. Звездные дети изменились до такой степени, что не узнали сами себя.

Гарри с раскрытыми от удивления глазами впал в изумление.

Мне кажется, что это подозрительно, что это другие дети. Почему я рычу?

– сказал сын артистов, посмотрев видео.

Лиза также пребывала в недоумении.

Это не я и не Гарри,

– утвердительно произнесла девочка.

Свое изумление выразили и фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В комментариях многие из них посетовали на неумолимое течение времени. Тем не менее, у большинства пользователей видеозапись вызвала восторг и восхищение.