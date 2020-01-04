«Время неумолимо»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина изменились до неузнаваемости

Маленькие Лиза и Гарри Галкины не перестают удивлять публику. На этот раз в Сеть попало видео, где звездные детишки поразились сами себе, пишут Дни.ру.
На новогодние праздники Алла Пугачева и Максим Галкин собрали у себя дома множество друзей. За праздничным столом их дети поздравили родителей стихами. Однако внимание поклонников привлек видеоролик, который комик опубликовал в первые дни 2020 года.
Юморист продемонстрировал публике запись пятилетней давности, где Лиза и Гарри Галкины запечатлены еще совсем малышами. Тогда они даже не умели разговаривать. Звездные дети изменились до такой степени, что не узнали сами себя.
Гарри с раскрытыми от удивления глазами впал в изумление.
Мне кажется, что это подозрительно, что это другие дети. Почему я рычу?
– сказал сын артистов, посмотрев видео.
Лиза также пребывала в недоумении.
Это не я и не Гарри,
– утвердительно произнесла девочка.
Свое изумление выразили и фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В комментариях многие из них посетовали на неумолимое течение времени. Тем не менее, у большинства пользователей видеозапись вызвала восторг и восхищение.
"Время не умолимо очень все быстро", "Птенчики", "Какая милота", – писали юзеры.