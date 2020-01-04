77-летняя Ангелина Вовк не стесняется демонстрировать тело в купальнике

Звезда советского телевидения Ангелина Вовк, в отличие от многих знаменитостей, для новогоднего отдыха выбрала не фешенебельные курорты, типа Мальдив или Таиланда, а Гагры. В отпуск телеведущая улетела без возлюбленного Михаила Куницына, который несколько недель назад сделал предложение любимой.

Чтобы прийти в себя от предпраздничной суеты, 77-летняя Вовк взяла с подругу, вместе с ней она не только гуляет по красивым местам и посещает шоппинг, но и плавает в бассейне и делает косметические процедуры.

Человек может жить до 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращение с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры. Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные: купаюсь зимой в проруби, катаюсь на горных лыжах, танцую и пою,

Пользователи отметили, что в бассейне рядом с Вовк плавают мандарины, которые она советует есть всем. Но больше всего им понравился купальник телеведущей, который выгодно подчеркивал достоинства ее фигуры. Многие отметили, что за последние месяцы звезда сильно похудела и стала выглядеть намного лучше. «Мне бы такое тело в 77!», «Вы просто шикарны», «Еще бы у вас не было женихов с такой внешностью», — пишут подписчики.