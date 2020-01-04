Альбина Джанабаева удивила неряшливым видом

Оказалось, что экс-солистка группы ВИА Гра появилась на публике без макияжа в голубом свитере с высоким горлом. Голову Джанабаевой украшает пучок. Пользователей Сети неприятно удивил неряшливый внешний вид исполнительницы.

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«Меладзе — красавец, а вот Альбина не очень, хотя и подрихтовала недавно личико», «Альбина, ты ли это?», «Что-то расслабилась она», «Лицо роковой женщины», «Альбина, принеси и надень на себя чехол», «Пьет», «Она на себя не похожа, я вообще думала, это Стоцкая», «Я Джанабаеву и не узнала, жесть», — отреагировали комментаторы.