Альбина Джанабаева удивила неряшливым видом

40-летняя певица Альбина Джанабаева вместе с 54-летним супругом Валерием Меладзе проводит новогодние каникулы в Финляндии. На днях звездная пара попала в объективы папарацци, пишет Экспресс газета.
Оказалось, что экс-солистка группы ВИА Гра появилась на публике без макияжа в голубом свитере с высоким горлом. Голову Джанабаевой украшает пучок. Пользователей Сети неприятно удивил неряшливый внешний вид исполнительницы.
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«Меладзе — красавец, а вот Альбина не очень, хотя и подрихтовала недавно личико», «Альбина, ты ли это?», «Что-то расслабилась она», «Лицо роковой женщины», «Альбина, принеси и надень на себя чехол», «Пьет», «Она на себя не похожа, я вообще думала, это Стоцкая», «Я Джанабаеву и не узнала, жесть», — отреагировали комментаторы.
Нашлись, однако, и те, кто встал на защиту Альбины. Многие посчитали, что фотография сделана с неудачного ракурса. «Девочки, ну все мы после Нового года немного Альбина», «Да вы че, бабы, на себя гляньте без косметики и с пучком на голове! Нормуль она выглядит», «Исподтишка сфоткали», «Бросьте, нормально она выглядит для своего возраста», — написали поклонники.