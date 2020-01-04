Елена Корикова демонстрирует идиллию со звездой «Интернов»

47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова демонстрирует идиллию со своим партнером по спектаклю «Идеальный свидетель» Ильей Глинниковым, который запомнился зрителям благодаря роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», пишет Экспресс газета.
Накануне пара вместе отправилась на гастроли. По слухам, Корикова и Глинников проводят вместе время не только на сцене, но и за ее пределами — артистам приписывают роман.
Словно в подтверждение этих сплетен, знаменитости записали совместный видеоролик, на котором предстают в обнимку друг с другом. Как обратили внимание поклонники, актер буквально не сводит глаз с Кориковой, которая светится счастьем.
Всем привет! Еще раз с Новым годом. Только что отыграли в Пскове, а теперь хотим показать, в какой мы сейчас красоте,
— говорит Елена Корикова.
«Он в вас влюблен», «Какая чудесная пара», «Мне одной кажется, что между ними роман?», «Бог мой, Корикова встречается с Глинниковым?», «Она счастлива рядом с ним», — указывают пользователи Интернета. Несмотря на то, что в своем микроблоге Корикова довольно часто отвечает подписчикам, реплики по поводу романа со звездой «Интернов» она решила