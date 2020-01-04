Елена Корикова демонстрирует идиллию со звездой «Интернов»

Накануне пара вместе отправилась на гастроли. По слухам, Корикова и Глинников проводят вместе время не только на сцене, но и за ее пределами — артистам приписывают роман.

Словно в подтверждение этих сплетен, знаменитости записали совместный видеоролик, на котором предстают в обнимку друг с другом. Как обратили внимание поклонники, актер буквально не сводит глаз с Кориковой, которая светится счастьем.

Всем привет! Еще раз с Новым годом. Только что отыграли в Пскове, а теперь хотим показать, в какой мы сейчас красоте,

— говорит Елена Корикова.