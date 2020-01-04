Феномен Билли Айлиш: как угрюмая девочка-подросток влюбила в себя весь мир

Как ей это удалось, до сих пор не понимают ни именитые продюсеры, ни фанаты исполнительницы, ни даже сама Билли. Но если постараться, можно проследить некие моменты, благодаря которым слава и популярность угрюмой девочки-подростка в последние годы росла в геометрической прогрессии.

Она без смущения говорит о вещах, волнующих умы подростков

Билли раздражало то, что все поп-исполнители поют лишь о любви, иногда печальной, иногда счастливой, но все вращается именно вокруг нее. Поэтому исполнительница решила поднять в своих песнях другие, не менее важные вопросы: ментальное здоровье и психологические проблемы, страхи людей, в частности современных подростков, отношения человека с обществом и самим собой и многое другое.

Смысловое наполнение песен не только выделяет ее на общем фоне любовных страданий, но и позволяет подрастающему поколению открыто говорить об их проблемах, а не продолжать табуировать их, как это делают старшие. Именно за это чувство свободы все и любят Айлиш.

Билли Айлиш ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Билли не идет за модой, она ее создает

Внешний вид, да и стиль музыки исполнительницы трудно назвать заурядными. Девушка говорит, что не понимает, как люди могут хотеть быть похожими на кого-то другого. Но и просто пытаться отличаться от остальных — тоже недостаточно.

Билли утверждает, что всегда хорошо знала себя и свои предпочтения. Ее оригинальный стиль — это не надуманное произведение, а просто отражение ее самой, искренней и настоящей. И именно эта честность перед собой и фанатами зачаровывает всех вокруг.

Певица очень близка со своими фанатами

Опять-таки, фанаты для Айлиш как настоящие друзья, и потому она с ними предельно искренняя. Это чувствуется в ее текстах, музыке и, конечно же, в интервью. Второго такого экспрессивно человека с активной мимикой и речью нужно еще поискать. Именно поэтому публика взахлеб смотрит не только клипы Билли, но и разнообразные передачи с ее участием.

К тому же она всегда готова выслушать здоровую критику. В определенный момент времени девушку очень удручало огромное количество хейтеров, пишущих о ней необоснованные гадости в Интернете. Но это не испортило ее отношений с фанатами, и когда от них поступают дельные советы, исполнительница с радостью их принимает.

Она не боится быть грустной и депрессивной

Билли — тот исполнитель, который говорит о психологических проблемах и страхах не понаслышке. Еще девчонкой она мечтала посвятить всю себя танцам, но получила травму и больше не смогла ими заниматься. Из-за этого она впала в депрессию, которая долгие годы то слабела, то усугублялась. Но даже сейчас неизвестно, смогла ли Айлиш до конца распрощаться с этим коварным заболеванием.