Феномен Билли Айлиш: как угрюмая девочка-подросток влюбила в себя весь мир

Даже если ты прожил последние пять лет в бункере, все равно должен был слышать ее имя или песни, доносящиеся снаружи, ведь за последние годы эта девчонка просто взорвала музыкальную индустрию всего мира. Об этом пишет Ofigenno.com.
Как ей это удалось, до сих пор не понимают ни именитые продюсеры, ни фанаты исполнительницы, ни даже сама Билли. Но если постараться, можно проследить некие моменты, благодаря которым слава и популярность угрюмой девочки-подростка в последние годы росла в геометрической прогрессии.
Она без смущения говорит о вещах, волнующих умы подростков
Билли раздражало то, что все поп-исполнители поют лишь о любви, иногда печальной, иногда счастливой, но все вращается именно вокруг нее. Поэтому исполнительница решила поднять в своих песнях другие, не менее важные вопросы: ментальное здоровье и психологические проблемы, страхи людей, в частности современных подростков, отношения человека с обществом и самим собой и многое другое.
Смысловое наполнение песен не только выделяет ее на общем фоне любовных страданий, но и позволяет подрастающему поколению открыто говорить об их проблемах, а не продолжать табуировать их, как это делают старшие. Именно за это чувство свободы все и любят Айлиш.
Билли не идет за модой, она ее создает
Внешний вид, да и стиль музыки исполнительницы трудно назвать заурядными. Девушка говорит, что не понимает, как люди могут хотеть быть похожими на кого-то другого. Но и просто пытаться отличаться от остальных — тоже недостаточно.
Билли утверждает, что всегда хорошо знала себя и свои предпочтения. Ее оригинальный стиль — это не надуманное произведение, а просто отражение ее самой, искренней и настоящей. И именно эта честность перед собой и фанатами зачаровывает всех вокруг.
Певица очень близка со своими фанатами
Опять-таки, фанаты для Айлиш как настоящие друзья, и потому она с ними предельно искренняя. Это чувствуется в ее текстах, музыке и, конечно же, в интервью. Второго такого экспрессивно человека с активной мимикой и речью нужно еще поискать. Именно поэтому публика взахлеб смотрит не только клипы Билли, но и разнообразные передачи с ее участием.
К тому же она всегда готова выслушать здоровую критику. В определенный момент времени девушку очень удручало огромное количество хейтеров, пишущих о ней необоснованные гадости в Интернете. Но это не испортило ее отношений с фанатами, и когда от них поступают дельные советы, исполнительница с радостью их принимает.
Она не боится быть грустной и депрессивной
Билли — тот исполнитель, который говорит о психологических проблемах и страхах не понаслышке. Еще девчонкой она мечтала посвятить всю себя танцам, но получила травму и больше не смогла ими заниматься. Из-за этого она впала в депрессию, которая долгие годы то слабела, то усугублялась. Но даже сейчас неизвестно, смогла ли Айлиш до конца распрощаться с этим коварным заболеванием.
Впрочем, самое важное в такой ситуации — осознать и признать наличие проблемы, а исходя из текстов Билли, с этим у нее проблем нет. Она буквально смотрит в глаза всем своим страхам и печалям, не отвергая, а принимая их целиком. Только так душа сможет постепенно оздоровиться. И то, что певица делится своими переживаниями с миллионами подростков по всему миру, помогает и им справиться с подобным.
Она вдохновляется многими музыкантами, а ее стиль — это синтез разных жанров
Каким бы богатым ни был внутренний мир человека, лишь его одного недостаточно для такой колоссальной популярности, как у Билли Айлиш. Исполнительница родилась в творческой семье и с самого детства впитывала разнообразие всех жанров искусства, и именно это сейчас позволяет ей создавать столь прекрасную музыку.
Почти в каждом своем интервью девушка не забывает упомянуть людей, которые повлияли на ее творческое видение и продолжают вдохновлять на новые эксперименты. И благодаря этому настоящие фанаты могут проследить ход мыслей певицы в созданных ею песнях.
Билли делает все сама или с помощью брата Финнеаса, но без кучи профессионалов и колоссальных денежных вливаний
Как мы уже говорили, молодой звездочке повезло родиться в семье творческих личностей. Ее старший брат, Финнеас О’Коннелл, уже давно занимается музыкой и именно он помог Билли с аранжировкой ее первого сингла «Ocean Eyes», после которого она и начала набирать популярность.
Но на этом их сотрудничество не закончилось, и сейчас Финнеас продюсирует свою сестренку и помогает создавать ее прекрасные песни. Причем делают они это прямо у себя дома, а не в шикарных студиях с морем дорогостоящего оборудования. Их дуэт доказывает, что настоящие творцы могут создавать произведения искусства собственными силами, а не с помощью новомодных технологий.
Она по-настоящему талантливый человек
Ну и самый важный неопровержимый факт о Билли Айлиш, который привел ее к успеху — это наличие у нее истинного таланта. Но язык не повернется сказать, что это просто ее дар, скорее творческие навыки умноженные на правильное воспитание и незаурядную харизму.
Не стоит забывать, что певице вот только исполнилось 18, и почти весь ее творческий путь пришелся на период подростковых проблем и переживаний. Но в отличие от остальных, Билли направила все свои ресурсы, даже те самые страхи и негативные эмоции в творчество, и именно благодаря этому стала настоящим открытием последних лет.
Возможно, это не все отличительные черты творчества и личности Айлиш, которые помогли ей завоевать популярность. К тому же трудно утверждать, что эта звездочка уже показала нам все, на что способна.
Но факт того, что в последние годы певица просто взорвала мир музыки и продолжает впечатлять фанатов каждой новой песней — неопровержим. Любой может найти в ее творчестве что-то особенное для себя лично, и нам остается лишь ждать новых успехов и продолжать поражаться феномену Билли Айлиш.