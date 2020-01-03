43 года назад Стив Джобс и Стив Возняк зарегистрировали компанию Apple

А началось всё с того, что два друга – Стив Джобс и Стив Возняк – обосновались в гараже отца Джобса и начали собирать устройство собственного изобретения, получившее название Apple I. Через несколько недель на свет появилась коммерческая версия Apple II, рассказывает Joinfo.com.

В январе 1984 года компаньоны представили Macintosh – первый компьютер с графическим интерфейсом по цене, доступной обычному пользователю.+

Стив Джобс и Стив Возняк ФОТО: KIMBERLY WHITE/REUTERS

Этапы большого пути

Дальше было много интересного. В 1985 году Стив Джобс разругался с советом директоров и ушел из Apple, основал компанию NeXT, довел ее капитализацию до 429 миллионов долларов, а в 1996 году не просто вернулся в Apple, но стал его генеральным директором, каковым и оставался до 2011 года.

в 2001 году бренд запустил свой первый Apple Store и впоследствии добавил его в свою розничную линейку. Успех этого интернет-магазина был совершенно феноменальным.

В том же году компания Apple анонсировала свой первый за многие годы некомпьютерный продукт – iPod, продажи которого буквально взлетели благодаря запуску музыкального магазина iTunes, сразу же занявшего 70% рынка легальных онлайн-сервисов загрузки музыки.

С 2003 по 2006 год стоимость каждой акции Apple выросла с 6 до 80 долларов. Феноменальное видение и понимание Джобсом потребностей в потребительской электронике воплотилось в запуске iMac, iPhone и iPad – каждый из них быстро становился необходимой вещью, и не только в США, но и во всем мире.

ФОТО: AP

Проблемы со здоровьем

В октябре 2003 года у Джобса был диагностирован рак поджелудочной железы. В середине 2004 года он объявил сотрудникам Apple о болезни. Прогноз развития этой формы рака, как правило, крайне неблагоприятен, однако у Джобса оказался очень редкий, поддающийся оперативному лечению тип заболевания, известный как нейроэндокринная опухоль островковой клетки.

Несмотря на болезнь, Стив одновременно руководил и своей корпорацией, и возглавляемой им Всемирной конференцией разработчиков.

В 2007 Году Apple Computer Inc. исключил слово компьютер из своего названия, что отражает смещение акцента организации в сторону потребительской электроники.

В январе 2011 года Стив Джобс ушел в бессрочный отпуск. Несмотря на частые приступы боли он принял участие в запуске iPad 2 в марте 2011 года и во Всемирной конференции разработчиков 2011 года.

В августе 2011 года Стив Джобс окончательно ушел с поста генерального директора Apple. Тим Кук, который курировал операции в его отсутствие, взял управление на себя.

5 октября 2011 года Джобса не стало.

В настоящее время Apple, Inc. владеет 408 розничными магазинами в 14 странах мира, помимо интернет-магазинов Apple Store и iTunes Store. По данным аналитической группы Omnicom, Apple сейчас является самым ценным брендом в мире и входит в первую десятку компаний из списка Fortune 500.