Названы девять полезных свойств брокколи, спасающих наше здоровье

Американский диетолог Синтия Сасс назвала 9 причин употреблять в пищу брокколи. Все они перечислены в статье для Health. Оказывается, этот крестоцветный овощ способен бороться с различными заболеваниями, уменьшать признаки старения и обладает рядом других полезных свойств, пишет Экспресс газета.
Низкая калорийность при большом содержании питательных веществ. Одна чашка сырой брокколи содержит всего 25 калорий, менее 5 граммов углеводов, полное отсутствие жира и несколько граммов растительного белка. Но при этом — почти 250% дневной нормы витамина К, который необходим для здоровья костей и кровеносной системы; 135% полезного для иммунитета витамина С; более 50% суточной нормы хрома — минерала, который поддерживает энергетический обмен и низкий уровень сахара в крови, и более 40% фолата, отвечающего за память и настроение.
Высокое содержание клетчатки. 2-3 грамма клетчатки на чашку сырой брокколи — гарантия хорошего пищеварения и здорового кишечника. Та же порция содержит большое количество воды, а сочетание пищевых волокон с водой помогает нам поддерживать здоровый вес и чувство сытости.
Способность предотвращать рак. Брокколи является членом семейства крестоцветных овощей, которое также включает цветную капусту, брюссельскую капусту и другие. Эта группа содержит природные соединения, способные нейтрализовать канцерогены и предотвращать рост и распространение раковых клеток в организме.
Защита сердца. Сердечно-сосудистые заболевания сегодня лидируют среди причин смертности. Крестоцветные овощи — в том числе брокколи — защищают сердце и снижают повреждение артерий, которое приводит к ожирению и часто является предшественником сердечного приступа или инсульта.
Защита мозга. Некоторые питательные вещества, содержащиеся в брокколи, напрямую влияют на правильное функционирование головного мозга и нервной ткани, а также защищают от возрастного снижения когнитивных функций.
Защита костей. Этот вид капусты уникален тем, что содержит элементы, необходимые для формирования костей и предотвращения потери их плотности. К ним относятся витамин К, калий, магний, фосфор и кальций, а также медь, железо, цинк, витамины А и С, а также витамины группы В. Работая в синергии, эти питательные вещества повышают массу и прочность костей.
Борьба с воспалениями. Та же группа витаминов способна помочь в лечении существующих воспалительных состояний, включая диабет 2-го типа, ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кожи, заболевания кишечника и ожирение. Недавнее исследование американских ученых показало, что у женщин, употребляющих в пищу большое количество крестоцветных овощей, уровень воспалительных маркеров в крови был значительно ниже.
Натуральный детокс. Врачи доказали, что природные соединения в брокколи действуют как детоксификаторы. Проще говоря, они помогают дезактивировать потенциально вредные для организма вещества и быстрее выводить их из организма.
Антиоксидантное действие. Доказано, что защитные антиоксидантные соединения в брокколи противодействуют повреждениям кожи, вызываемым воздействием ультрафиолета. Кроме того, лютеин и зеаксантин защищают сетчатку и хрусталик глаза, снижая риск катаракты.
Ну что, вы уже готовы накинуться на брокколи? Этот овощ в сыром виде не слишком аппетитен, поэтому диетологи рекомендуют добавлять его в салаты, мелко измельчив, или предварительно окунать соцветия в хумус, гуакамоле или соус песто.