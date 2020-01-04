Названы девять полезных свойств брокколи, спасающих наше здоровье

Низкая калорийность при большом содержании питательных веществ. Одна чашка сырой брокколи содержит всего 25 калорий, менее 5 граммов углеводов, полное отсутствие жира и несколько граммов растительного белка. Но при этом — почти 250% дневной нормы витамина К, который необходим для здоровья костей и кровеносной системы; 135% полезного для иммунитета витамина С; более 50% суточной нормы хрома — минерала, который поддерживает энергетический обмен и низкий уровень сахара в крови, и более 40% фолата, отвечающего за память и настроение.

Высокое содержание клетчатки. 2-3 грамма клетчатки на чашку сырой брокколи — гарантия хорошего пищеварения и здорового кишечника. Та же порция содержит большое количество воды, а сочетание пищевых волокон с водой помогает нам поддерживать здоровый вес и чувство сытости.

Способность предотвращать рак. Брокколи является членом семейства крестоцветных овощей, которое также включает цветную капусту, брюссельскую капусту и другие. Эта группа содержит природные соединения, способные нейтрализовать канцерогены и предотвращать рост и распространение раковых клеток в организме.

Защита сердца. Сердечно-сосудистые заболевания сегодня лидируют среди причин смертности. Крестоцветные овощи — в том числе брокколи — защищают сердце и снижают повреждение артерий, которое приводит к ожирению и часто является предшественником сердечного приступа или инсульта.

Защита мозга. Некоторые питательные вещества, содержащиеся в брокколи, напрямую влияют на правильное функционирование головного мозга и нервной ткани, а также защищают от возрастного снижения когнитивных функций.

Защита костей. Этот вид капусты уникален тем, что содержит элементы, необходимые для формирования костей и предотвращения потери их плотности. К ним относятся витамин К, калий, магний, фосфор и кальций, а также медь, железо, цинк, витамины А и С, а также витамины группы В. Работая в синергии, эти питательные вещества повышают массу и прочность костей.

Борьба с воспалениями. Та же группа витаминов способна помочь в лечении существующих воспалительных состояний, включая диабет 2-го типа, ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кожи, заболевания кишечника и ожирение. Недавнее исследование американских ученых показало, что у женщин, употребляющих в пищу большое количество крестоцветных овощей, уровень воспалительных маркеров в крови был значительно ниже.

Натуральный детокс. Врачи доказали, что природные соединения в брокколи действуют как детоксификаторы. Проще говоря, они помогают дезактивировать потенциально вредные для организма вещества и быстрее выводить их из организма.

Антиоксидантное действие. Доказано, что защитные антиоксидантные соединения в брокколи противодействуют повреждениям кожи, вызываемым воздействием ультрафиолета. Кроме того, лютеин и зеаксантин защищают сетчатку и хрусталик глаза, снижая риск катаракты.