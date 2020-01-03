Федор Смолов больше не скрывает отношения с внучкой Бориса Ельцина

Федор Смолов и Мария Юмашева ФОТО: Скриншот с Instagram

Сегодня 29-летний Федор Смолов поделился с подписчиками несколькими совместными кадрами с девушкой. Судя по всему, Мария составила спортсмену компанию во время отпуска в теплых странах. На фотографиях Юмашева нежно обнимает футболиста. Вместе с потенциальными влюбленными проводят время и друзья футболиста.

К слову, это не первый раз, когда молодых людей замечают вдвоем, ранее Федор и Мария несколько раз совместно посещали светские мероприятия. К тому же, внучка Ельцина частая гостья в Instagram Федора — девушка регулярно оставляет неоднозначные комментарии под фотографиями Смолова, на которые он всегда мило отвечает.

Несмотря на то, что за внимание футболиста боролось много красавиц, он уже четыре года предпочитает оставаться в одиночестве. Смолов признавался, что женщины привносят в его жизнь много проблем и это мешает в профессии. Именно поэтому он хочет сделать перерыв в общении с противоположным полом. Поклонники спортсмена ждут его комментариев по поводу слухов об отношениях с юной Машей.

Женщины в целом мешают. Все проблемы из-за них. Лучше год без секса, чем год без голов — это 100 процентов. Такого воздержания у меня не было, но придется попробовать, если опять перестану забивать,