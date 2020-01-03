В какой позе нельзя никогда спать

Мы любим вечером растянуться на диване перед телевизором или ноутбуком, и отдохнуть от забот. При этом в такие моменты человек вовсе не задумывается о том, в какой позе он лежит. А это очень важно, ведь от этого зависит не только здоровье спины, но и работа ряда органов. Как не стоит ложиться, чтобы не навредить своему организму?

Запретная поза

Человек, который спит, сидит или просто лежит в неправильном положении не только имеет низкое качество сна, но еще рано или поздно начинает страдать от таких проблем с позвоночником, как боли в спине и в шее.

При этом существует поза, в которой вы никогда не должны лежать, если не желаете столкнуться с неприятными и порой опасными последствиями. Итак, специалисты запрещают ложиться прямо на живот. Особенно если вы при этом пользуетесь ноутбуком или читаете книгу. А именно так любят лежать порядка 15% людей.

В чем опасность? Позиция на животе способна нарушить правильные изгибы позвоночника, что потом проявится болью в шее и спине. Это происходит из-за того, что положение тела в этот момент довольно неестественное: вы неудобно сгибаете шею, напрягаете плечи и руки, оказывая давление на ключевые суставы.

Чем чаще так лежать, тем больше вреда можно нанести своему здоровью.

Сон или отдых, лежа на животе, может спровоцировать следующие проблемы:

нарушение нормального функционирования организма.

Как уже говорилось выше, неправильное положение тела имеет негативное влияние на позвоночник, который в свою очередь ответственен за защиту нервной системы.

Ослабление этой защиты приведет к аномалиям в работе организма, так как нервная система управляет всеми функциями тела человека.

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