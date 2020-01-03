Пт, 3.01.2020
Политик Яак Мадисон опубликовал первый снимок новорожденного ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Сергей Шнуров снова соберет «Ленинград» для выступления в Калифорнии

Сергей Шнуров

ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Российские музыканты выступят на сцене фестиваля Coachella 2020 в один день с Ланой Дель Рей, пишет Пятый канал.

Группировка «Ленинград» выступит на музыкальном фестивале Coachella, который пройдет в Калифорнии в апреле 2020 года. Об этом говорится в афише, опубликованной в Twitter-аккаунте фестиваля.

Группировка «Ленинград» будет выступать 12 и 19 апреля. В те же дни на сцену выйдут такие артисты, как Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, Дэниэл Сизар и другие.

«Ленинград» дал заключительный концерт в рамках прощального тура 12 октября в Санкт-Петербурге. За несколько часов до него лидер группы Сергей Шнуров предупреждал, что коллектив может воссоединиться.

«Будет ли реюнион группировки "Ленинград", я не знаю, обещать не могу. Мне очень бы хотелось, чтобы "Ленинград" уходил так же долго, как Алла Пугачева, чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты», — говорит Шнуров.

Coachella — один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей в мире. Он будет проходить в американском городе Индио с 10 по 19 апреля.

Ранее сообщалось, что для выступления на Coachella и большого тура также воссоединилась группа Aqua. Что касается группировки «Ленинград», ее солист Сергей Шнуров ранее презентовал толерантную новогоднюю песню.

НАВЕРХ