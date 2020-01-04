Приметы на високосный год, о которых нужно знать

К примеру, люди верят в то, что жениться в високосный год ни в коем случае нельзя, а также менять место жительства. В случае, если человек не верит в суеверия, все же стоит узнать о приметах. Ведь не зря говорят – предупрежден, значит и вооружен.

Брак

Считается, что високосный год – не самое удачное время для заключения брака, а также для развода. Ведь молодожены будут часто ссорится и в конечном итоге их союз превратиться непонятно во что. Они попросту разойдутся, не сумев преодолеть недопонимания. Однако, если не хочется ждать целый год для того, чтобы сыграть свадьбу, можно придерживаться некоторых правил, чтобы избежать неудачи. Так, невеста обязательно должна выходить замуж в длинном платье. Мало того, во внутрь наряда необходимо вшить маленькие пуговички. По поверьям, они могут защитить мужа от измен своей жене.

Покупки, переезд и ремонтные работы

Люди верят в то, что покупки в високосный год стоит отложить на следующий год. Имеются в виду такие крупные приобретения, как дом, квартира или автомобиль. Кроме того, не стоит еще и ремонтном заниматься и переезжать куда-то. Ведь с покупками могут быть связаны какие-то не хорошие события, если их сделать в високосный год.

Дети

Если ребенок родился 29 февраля, то он будет несчастным. Именно так считают те, кто верит в приметы. Однако эти данные не были подтверждены. Так что ставить крест на себе и на своих детях ни в коем случае не является правильным. Нечто подобное не должно делать человека несчастным.

Работа

Какие-то кардинальные перемены, связанные с работой, не рекомендуются. Если получилось так, что появилась возможность сменить работу в 2020 году, то стоит подождать следующего года, чтобы это сделать. Ведь иначе можно навлечь на себя неприятности.

Путешествия