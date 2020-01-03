Почему кошки любят смотреть в глаза человеку?

Если поймать этот пристальный взгляд, сразу становится ясно, что он осознанный, однако никому не удается разгадать, что кошка хочет сказать, когда подолгу смотрит человеку в глаза.

Возможно, она намеревается поделиться со своим владельцем своим сокровенным желанием. Чего может хотеть кошка? Чтобы ее приласкали или покормили. В этих целях зверек может начать использовать также язык тела – он подходит к вам поближе и принимается тереться о вашу ногу. Чтобы понять, что нужно любимой киске, стоит проявить наблюдательность.

В целом кошки смотрят в глаза по разным причинам. Они могут стараться распознать настроение человека и в зависимости от того, что они увидят, будут строить свои дальнейшие планы. В случае, если хозяин настроен благожелательно, кошка может начать просить у него угощение. Если же человек окажется не в духе – животное займется другими делами в ожидании смены душевного состояния своего «повелителя».

Следующий распространенный повод заглядывать человеку в глаза связан со стремлением поесть или попить. Что интересно, чаще молчаливый проникновенный взгляд в глаза практикуют те кошки, которым не свойственно мяукать. Только что встретившись с будущим обладателем, кошка может изучающе смотреть на человека для того, чтобы заранее узнать, как с ней будут обращаться. Зачастую животные предаются игре «в гляделки», в ходе которой становится понятно, кто главнее – кошка или ее хозяин.