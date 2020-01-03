На золотом песке: Глюкоза и ее муж показали необычную позу

Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой.

На личной странице в Instagram певица Глюкоза опубликовала фото. В кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине, держит ногами Наталью.

Третий день поглощать оливье – это конечно хорошо, но #yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка,

- написала Чистякова-Ионова.

Подписчики похвалили певицу Глюкозу и ее вторую половинку. "Вы прекрасны, ребята", – отметил Денис Клявер в комментариях. "Мои хорошие", – высказалась Ксения Собчак.