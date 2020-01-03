Жена больного раком онколога Павленко: «Страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека»

По словам Анны, неутешительные прогнозы подтвердились два месяца назад. Сейчас Андрей вместе с женой находится дома, Новый год он встретил там же. Каждые два часа ему необходимо ставить капельницы.

Страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль,

— приводит слова жены Павленко Московский комсомолец.

Напомним, ранее больной раком желудка онколог Андрей Павленко, который вёл проект о лечении этого заболевания, попрощался со своими читателями. Он написал на своей странице в Facebook, что его "жизненный путь завершается", и попросил поддерживать его семью.

Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло,

— обратился онколог к людям, которые также больны раком.