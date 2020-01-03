Ким Кардашян и Канье Уэст готовы к рождению пятого ребенка

С приходом нового десятилетия многодетная семья планирует пополнение. Ким Кардшян, которая достаточно сложно перенесла последнюю беременность сыном Сейнтом, болше не будет рисковать своим здоровьем. Пара третий раз прибегнет к услугам суррогатной матери. Об этом сообщает издание RadarOnline.com.

Известно, что первых двух детей 6-летнюю дочь Норт и 4-летнего сына Сейнта знаменитость выносила сама. Однако во время последней беременности у Ким обнаружили осложнения в форме гестоза и проблемы с прикреплением плаценты. Именно поэтому паре пришлось прибегнуть к суррогатному материнству, поскольку Канье Уэст мечтает о большой семье.

В планах одного из самых состоятельных исполнителей воспитание пяти или же шести потомков. Стоит отметить, что именно рождение младшего сына Псалома позволило супругам, которые были в шаге от развода, сохранить отношения.