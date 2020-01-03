Ольга Бузова отрывается на дорогостоящем курорте, пока ее сестра наслаждается эконом-отпуском

В этом году Ольга снова отправилась отдыхать в Куршевель со своим новым бойфрендом, а вот ее сестра выбрала более бюджетное место для отдыха - Роза Хутор. Многие пользователи Сети отметили, что обе сестры выбирают зимние курорты для отпуска и даже выкладывают в своих Instagram практически идентичные фото. Также они надеются, что сестры Бузовы скоро помирятся, пишет 7d.org.ua.