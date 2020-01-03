Пт, 3.01.2020
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Эстонский астролог Игорь Манг предсказывает в 2020 году невероятные и шокирующие события

Игорь Манг.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Эстонский астролог Игорь Манг всё время ездит на велосипеде, чего и другим желает.

В 2020 году Крысы особенно остро будет стоять вопрос глобального потепления. Также Манг напоминает, что Титаник затонул в год Крысы, передает Uudised.tv3.ee.

Люди в новом году хотят начинать что-то новое. 

В своем новом прогнозе Манг также призывает спасти планету. Молодые лучше ощущают позитивное и негативное, также они легко чувствуют опасность. Именно для этого они и пришли на Землю. 

Сам по себе прогноз астролога не такой конкретный, как хотелось бы и очень расплывчатый!

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