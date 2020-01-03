Высоцкая высказалась о браке с Кончаловским

Недавно в интервью Teleprogramma.pro 46-летняя Юлия Высоцкая рассказала о долгом и счастливом замужестве с 82-летним Андреем Кончаловским.

По словам знаменитости, она за годы супружества переняла у Кончаловского многие привычки – в каких-то моментах женщина стала мыслить так же, как и известный режиссер. В таком сближении пара не видит ничего сверхъестественного.

«Мы стали в чем-то похожи друг на друга, но мне трудно назвать конкретные качества», — уточнила Юлия.