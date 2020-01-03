Молодая супруга Цекало встречала Новый год с голой грудью

Дарина Эрвин (настоящая фамилия Сапарова) показала свое главное достоинство. В Новый год со старой грудью, рассказывает eg.ru.
Молодая супруга Цекало продолжает оголяться и делиться обнаженными снимками в своем блоге. Дарина называет себя моделью и художницей, но, кажется, своим главным достоинством считает внушительную грудь. Результатами своего творчества она делится редко, а вот обнаженные фотографии выкладывает гораздо чаще.
Цекало не скупится на жену, одаривает ее дорогими колье, кольцами и серьгами.
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