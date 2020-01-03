Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе. По словам Екатерины Солоцинской, нет ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать фигуру в зрелом возрасте. Бывшая жена политика отметила, что чем интереснее и насыщеннее у человека собственная жизнь, тем меньше внимания он уделяет жизням других, и чем человек интеллигентнее и образованнее, тем менее он склонен осуждать.

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. До тех пор, пока это не мешает остальным, взрослый человек волен делать то, что считает нужным. Пока Россия не придет к золотому правилу классической античности — умеренность во всем, думаю, мы будем свидетелями еще многих баттлов, участники которых будут на разрыв отстаивать крайности своих суждений», — считает Солоцинская.

Подписчики Екатерины остались в восторге от ее публикации. Фанаты отметили, что Солоцинская находится в прекрасной форме. Также они посоветовали женщине ни на кого не обращать внимания.

Напомним, с 52-летним Дмитрием Песковым Екатерина Солоцинская познакомилась, когда ей было 14 лет. Тогда политик был третьим секретарем российского посольства в Турции. Четыре года Дмитрий галантно ухаживал за Екатериной. Когда ей исполнилось 18, они сыграли свадьбу. В 1998 году у пары родилась дочь Елизавета, позже на свет появились сыновья — Мик и Дени.

Екатерина Солоцинская и Дмитрий Песков поддерживают отношения ради детей

Постепенно отношения супругов стали ухудшаться, а в 2012 году Дмитрий Сергеевич и Екатерина решили развестись. Вскоре стало известно, что Песков встречается с Татьяной Навкой.

После развода Екатерина переехала во Францию. Там она занимается благотворительностью, но и в Москве бывает часто. Дети пресс-секретаря президента от второго брака живут с мамой, а в свободное время встречаются с отцом. Сейчас все наследники дружат с Татьяной Навкой и являются желанными гостями в доме Пескова.