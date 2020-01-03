Озвучен гонорар самой дорогой проститутки СНГ

Как сообщает источник, Орфеева дольше всех прожила в Саудовской Аравии в знаменитом гареме наследного принца Сауди. В прессе писали, что девушек принцу и его окружению набирают со всего мира. Они живут в его владениях в комфортных условиях, в их обязанности входит составлять компанию наследнику и его гостям. Периодически происходит ротация, пишет eg.ru.

Но жестких условий относительно секса никто не ставит. Понятно, что в случае отказа девушку тут же попросят покинуть страну. Еще одной причиной «отставки» может быть слишком вызывающее поведение. По этой причине гарем покинула известная элитная путана Настя Рыбка. Она приставала к принцу на ужине и даже трогала его, что категорически не допускается. Только хозяин дома может проявлять инициативу.

Сексуальные пристрастия наследника, как утверждает одна из девушек, побывавших там, самые традиционные. Извращенного секса он не любит. Правда, в общем среди аристократов-саудитов много «затейников». Один шейх даже покупал девушку для утех со своими псами.

Что касается Яны Орфеевой (родом из Черкас, настоящая фамилия Василенко), то, по информации канала, она прожила в покоях принца дольше всех – около двух лет. Хотя гораздо больше наследника ею интересовался друг будущего монарха, мультимиллиардер по имени Женерал. «Все девочки, кто там был в этот период, ее знают, - утверждает источник, - У нее ставка там была 5 тысяч долларов в день + подарки».

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Также богатый любовник, как утверждает информатор, просто так дарил ей огромные суммы денег 50-150 тысяч долларов. По информации канала, она увезла из Саудовской Аравии около 4 миллионов долларов. И на эти деньги приобрела большое количество недвижимости, в том числе в Киеве и Москве. «Как о человеке могу сказать, что вроде хорошая девочка, добрая, красивая, но меркантильная и до ужаса избалованная, - пишет источник. – Слишком легко ей все далось, пусть все знают правду».