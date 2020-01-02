Как сводят татуировки и чем это опасно

Микродермабразия

Быстро, но больно. Эта процедура проводится с помощью аппарата со шлифовальной насадкой: она снимает верхние слои кожи с пигментом. Это очень болезненная процедура, после которой нужен грамотный уход за поврежденной зоной. Вам придется носить защитные повязки и регулярно обрабатывать кожу специальными препаратами. Из основных минусов — возможность образования шрамов и рубцов.

Криодеструкция

При таком способе татуировка выводится с помощью веществ со сверхнизкой температурой (чаще всего — азот). Участок кожи с татуировкой прижигают жидким азотом, в результате чего она начинает отслаиваться. Время заживления — две недели, но какие! Проходят они чаще всего очень болезненно и дискомфортно. Шрамы и рубцы в этом случае неизбежны.

Камуфляж

Проще говоря, татуировку закрашивают пигментом телесного цвета. Получается, вам наносят еще одну поверх старой. В случае в этим способом риск появления шрамов и рубцов минимален, но есть и свои нюансы. К примеру, при загаре обработанный участок будет странно выглядеть на фоне загорелой кожи, а темная татуировка со временем может проявиться.

Лазерное удаление