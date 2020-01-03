Медики назвали один тревожный симптом для всех видов рака

Как пишет "МК" , если постоянное утомление не проходит долгое время, а любая физическая нагрузка становится непосильным испытанием, стоит обратиться к врачу. Особенно должно настораживать, если человек чувствует себя бодрым с утра, но потом внезапно теряет всю энергию и словно сдувается.

Медики напоминают еще один важный симптом, на который не следует закрывать глаза – резкое похудение. Специалисты и раньше предупреждали, что если вы не меняли рацион, но начали внезапно терять вес, нужно немедленно обратиться в клинику и получить направление на анализы.