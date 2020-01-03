Больной раком врач-онколог из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» написал прощальное письмо

Андрей Павленко почти два года сражался со смертельным заболеванием. После удаления желудка врачи делали позитивные прогнозы, но у медика неожиданно начался рецидив. Сейчас у него уже нет шансов на спасение. Прощальное письмо он опубликовал его на своей странице в Facebook.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — начал пост медик.

Павленко призвал всех, кто страдает от рака, не опускать руки и продолжать бороться за жизнь. Он отметил, что ему просто не хватило везения.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал онколог.

Он также попросил финансово помочь его семье. Павленко выразил уверенность в том, что друзья поддержат его супругу и детей, однако помощь лишней не будет.

«Спасибо вам за то, что были со мной! Всем удачи!!!» — подытожил медик.

Андрей Павленко работал заместителем директора по медицинской части клиники имени Н. И. Пирогова. Когда у него диагностировали рак, он завел блог, где откровенно рассказывал о болезни. Больше всего Андрей жалеет о том, что не увидит, как вырастут его дети.

Откровенные рассказы хирурга о реалиях борьбы с раком прославили его на всю страну. Павленко дал десятки интервью, а в июне 2018 года принял участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Тогда у семьи Павленко еще была надежда на чудо.