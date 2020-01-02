Настя Ивлеева назвала свое замужество чудом

28-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева в канун нового года опубликовала традиционный для публичных персон пост, в котором подводятся итоги уходящего года, пишет Rambler.ru.
Что правда, звезда не стала перечислять все свои памятные события и достижения, отметив, что подписчики лучше нее все знают. Тем не менее своё замужество она отметила отдельно.
Напомним, что о свадьбе Ивлеевой с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком) стало известно в сентябре. Анастасия до сих пор удивляется, как ее взяли в жены.
Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе.
— иронично отметила Анастасия Ивлеева.
Также блогер назвала Элджея лучшим мужем и другом на всем белом свете, а также пожелала всем своим подписчикам любви.