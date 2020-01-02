Пт, 3.01.2020
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Настя Ивлеева назвала свое замужество чудом

Настя Ивлеева.

ФОТО: Скриншот с видео

28-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева в канун нового года опубликовала традиционный для публичных персон пост, в котором подводятся итоги уходящего года, пишет Rambler.ru.

Что правда, звезда не стала перечислять все свои памятные события и достижения, отметив, что подписчики лучше нее все знают. Тем не менее своё замужество она отметила отдельно.

Напомним, что о свадьбе Ивлеевой с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком) стало известно в сентябре. Анастасия до сих пор удивляется, как ее взяли в жены.

Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе.

— иронично отметила Анастасия Ивлеева.

Также блогер назвала Элджея лучшим мужем и другом на всем белом свете, а также пожелала всем своим подписчикам любви.

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