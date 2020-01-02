Настя Ивлеева назвала свое замужество чудом

Что правда, звезда не стала перечислять все свои памятные события и достижения, отметив, что подписчики лучше нее все знают. Тем не менее своё замужество она отметила отдельно.

Напомним, что о свадьбе Ивлеевой с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком) стало известно в сентябре. Анастасия до сих пор удивляется, как ее взяли в жены.

Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе.

— иронично отметила Анастасия Ивлеева.