История одного хита: Happy New Year группы ABBA

Идея

Новогодняя композиция знаменитого шведского коллектива вышла на альбоме 1980 года Super Trouper. Пластинка была выпущена в ноябре, и группу сразу обвинили в спекуляции на праздничной теме. Участница ABBA Анни-Фрид Лингстад высказалась на эту тему так:

«Песня была придумана и записана еще перед нашими летними каникулами, а тогда мы даже не знали, когда выйдет альбом».

Действительно, Happy New Year оказалась одной из первых песен, созданных для новой пластинки. Солисты группы Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон работали над ней в самом начале 1980-го. В январе того года музыканты сняли дом на Барбадосе и отправились туда работать над новым материалом.

Поначалу композицию готовили для мюзикла: пока Бьорн и Бенни летели в самолете, у них появилась идея музыкального спектакля на новогоднюю тему.

«Мы подумали, что это может быть интересная история — по сюжету несколько героев в одной комнате вспоминают свое прошлое и думают о будущем — что-то в этом духе», — рассказывал Андерссон.

На курорте солисты случайно встретили Джона Клиза — сценариста и участника знаменитой британской комедийной группы «Монти Пайтон». Музыканты предложили ему совместную работу над мюзиклом, но Клиз этой затеей не проникся. В итоге солисты ABBA от своей идеи о новогодней постановке отказались, но от нее осталась та самая песня, которую они задумали как своеобразное послание в будущее.

ФОТО: Peter Mazél / SCANPIX //SUNSHINE INTERNATIONAL

Значение

В тексте Happy New Year самое интересное то, что он не о самом празднике, как можно предположить, если не вникать в суть. Композиция начинается с упоминания о сером утре после новогодней вечеринки, когда все шампанское выпито, фейерверки погасли. Это как раз самое время поздравить друг друга с праздником и подумать, что ждет нас в новом году. И тут все не очень-то оптимистично: авторы в припеве выражают надежду, что мы увидим мир, где каждый сосед — твой друг, но при этом в куплетах есть, например, такие слова:

«Иногда я вижу, как приходит новое смелое поколение, и я вижу, как оно процветает на пепле наших душ. Да, человек наивен, потому что считает, что все будет в порядке. Плетется, словно увязая в глине, и, не зная, что сбился с пути, продолжает идти дальше».

Есть и слова о разочаровании:

«Сейчас мне кажется, что все наши прежние мечты умерли, теперь они — не больше, чем просто конфетти на полу».

Ну а заканчивается последний куплет фразой о том, что под занавес десятилетия мы не можем предположить, что ждет нас еще через десять лет и что там, в конце 1989-го.

Бьорн Ульвеус сказал о смысле песни: