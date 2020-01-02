Дану Борисову раскритиковали за бабушкины коленки

43-летняя Борисова поделилась серией фотографий с пляжной дискотеки, для которой она выбрала топ без рукавов телесного цвета и яркую мини-юбку в блестках. Взглянув на снимки с вечеринки, подписчики Даны обратили внимание на ее оголенные коленки, а некоторые недоброжелатели даже посоветовали звезде сходить к пластическому хирургу.

«Коленки как у бабушки», «В спортзал тебе надо», «Колени плачевные, зачем так демонстрировать недостатки?»,

– возмущаются в комментариях хейтеры.

При этом преданные поклонники поддержали Борисову. «Коленки как коленки. Да, и фигура – бомба!», «Дана, ты – молодец! Выгладишь потрясающе», «Не слушай никого, они просто завидуют», – пишут защитники.

К слову, сама Борисова ответила на злобные послания, подчеркнув при этом, что не собирается скрывать недостатки, о которых и сама прекрасно знает.

Еще раз с Новым годом вас, мои любимые подписчики! Привет и вам, хейтеры, недовольные моими коленками, кроссовками и дрожащими руками,

– написала Дана.