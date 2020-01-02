Мадонна подтвердила роман с 26-летним бойфрендом

Певица отправилась на семейный отдых в Майами.
Недавно в СМИ сообщили о том, что 61-летняя культовая певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцовщиком из своей команды. Первыми отношения звезды подтвердили родители Ахламалика Уильямса. Теперь же и сама знаменитость публично заявила, что встречается с 26-летним возлюбленным, передает Сегодня.
После католического Рождества Мадонна устроила каникулы в Майами вместе с дочерью Лурдес и танцовщиком Ахламаликом. На своей странице в Instagram культовая певица опубликовала снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.
Семейная водная терапия,
— написала Мадонна под видео. В кадре — певица с Ахламаликом в окружении детей купается в прозрачном океане.
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