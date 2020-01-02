Мадонна подтвердила роман с 26-летним бойфрендом

Недавно в СМИ сообщили о том, что 61-летняя культовая певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцовщиком из своей команды. Первыми отношения звезды подтвердили родители Ахламалика Уильямса. Теперь же и сама знаменитость публично заявила, что встречается с 26-летним возлюбленным, передает Сегодня.

После католического Рождества Мадонна устроила каникулы в Майами вместе с дочерью Лурдес и танцовщиком Ахламаликом. На своей странице в Instagram культовая певица опубликовала снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.

Семейная водная терапия,

— написала Мадонна под видео. В кадре — певица с Ахламаликом в окружении детей купается в прозрачном океане.