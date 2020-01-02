Леди Гага в новогоднюю ночь целовалась на публике с загадочным мужчиной

Леди Гага была замечена целующейся с неизвестным мужчиной на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе, когда часы отбивали полночь, возвещая о наступлении 2020 года. Видео, на котором 33-летняя звезда обвивает руками шею элегантно одетого темноволосого мужчины и долго целует его в губы, сняли и выложили в сеть поклонники певицы.

«Гага обменялась новогодними поцелуями с загадочным мужчиной», — подписан ролик.

На другом видео артистка в сопровождении телохранителей проходит к машине, держа за руку все того же незнакомца и уезжает домой вместе с ним, оставив публику в недоумении. Очевидцы пишут, что обладательница «Оскара» выглядела потрясающе, но очень пьяной.

Как напоминает The Sun все произошло спустя всего через два месяца после того, как она рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном, и через десять месяцев после окончания отношений с женихом Кристианом Карино.