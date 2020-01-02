Жертвы пластических хирургов: о чем жалеют звезды

15 лет назад Лера Кудрявцева легла под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. Если бы она знала, чем это впоследствии обернется, то вряд ли пошла бы на такой шаг. Недавно телеведущая пережила экстренную операцию для того, чтобы удалить злосчастные импланты, пишет «Стархит».
Как выяснили врачи, один имплант стал протекать несколько лет назад и грозил роковыми последствиями для здоровья.
«15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы «МакГан». На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил, можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были, как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь», — поделилась 48-летняя телезвезда с поклонниками.
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