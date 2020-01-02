Россияне создали свой Cybertuck. Он действительно ездит и выставлен на продажу

Российские умельцы создали свою версию Tesla Cybertuck и выставили ее на продажу. За переделанный в Cybertuck ВАЗ-2109 блогеры с Youtube-канала «Пушка гараж» хотят 666 666 рублей (около 9650 евро), пишет Русский TVNET со ссылкой на Business Insider.
Пробег автомобиля «2019 года выпуска» составляет 130 000 километров. Хотя оригинальная разработка Tesla, как и ее копия, серебристого цвета, машина указана как зеленая.
Автомобиль обладает двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 81 лошадиных сил. Автомобиль оборудован ручной коробкой передач и передним приводом.
Продавцы уверяют, что машина растаможена, паспорт транспортного средства оригинальный, ремонта не требуется.
Это первый и единственный cyber truck в России. Не повторится копия ручной работы!
– указал автор на портале автомобильных объявлений.
Forbes.ru отмечает, что над созданием автомобиля работали четыре видеоблогера, переделка машины заняла порядка восьми дней и обошлась в 80 000 рублей (1 157,5 евро). Корпус сделан из металлических листов, а вместо стекол установили поликарбонат.
Напомним, не так давно российский Cybertuck был замечен в подмосковных Химках и вызвал фурор – видеоролик с машиной на дороге стал вирусным. На ролике транспортное средство ехало с номерами Калужской области.
По словам авторов проекта, пишет Авто.ру, они с нетерпением ждут комментарий главы Tesla Илона Маска, а тюнинг автомобиля «АвтоВАЗа» стал для них просветительским проектом: они хотели донести до широкой публики, что модернизировать автомобили можно оригинально и недорого.