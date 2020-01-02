Чт, 2.01.2020
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Мужчина случайно взорвал свою машину, так как хотел, чтобы в ней приятно пахло

ФОТО: Twitter/@WYFRSFireInvest

Вряд ли кому нравится находиться в автомобиле, в салоне которого неприятно пахнет. Поэтому уже давно доступны различные средства для предотвращения неприятных запахов именно в машине  елочки, укрепляемые на вентиляционных дефлекторах освежители, подвешиваемые на зеркало заднего вида бутылочки с ароматическими маслами и другие, пишет Русский TVNET.

Иными словами, возможностей для выбора хватает –– остается лишь пойти в магазин, в котором есть отдел автопринадлежностей, и выбрать наиболее удобное для себя средство.

Однако один британец по лишь ему известным причинам решил освежить воздух в автомобиле дешево – используя самый простой аэрозоль в жестяной банке. Можно подумать: ну чего особого может произойти? Как оказалось, может произойти самое неожиданное.

Так, водитель Seat Leon в Галифаксе, Великобритания, получил урок на всю жизнь и, хотелось бы верить, ценные воспоминания, когда в пробке он вдруг оказался за рулем абсолютно уничтоженного автомобиля.

Как пишет Telegraph.co.uk, инцидент произошел вскоре после того, как мужчина в большом количестве распылил освежитель воздуха. В салоне создалась незаметная, однако взрывоопасная смесь газов, для воспламенения которой требовался лишь небольшой катализатор. Им стал сам мужчина с зажигалкой, когда решил прикурить.

Хватило искры, чтобы газ загорелся, а взрывная волна оказалась настолько сильной, что машина осталась не только без окон. Во время взрыва серьезно пострадали двери машины, крышка багажника, крыша и даже витрины ближайших зданий. Водитель Seat Leon сумел выбраться из машины сам, а прибывшие на место происшествия медики зафиксировали лишь незначительные повреждения.

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